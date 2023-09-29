ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пентагоне пока не могут подтвердить смерть командующего Черноморским флотом РФ

США, Пятница 29 сентября 2023 10:50
UA EN RU
В Пентагоне пока не могут подтвердить смерть командующего Черноморским флотом РФ Фото: командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Пентагоне пока не готовы подтверждать или опровергать информацию о ликвидации командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова после удара ВСУ по штабу оккупантов в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США Сабрины Сингх во время брифинга.

"У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения (о ликвидации Соколова - ред.), но сейчас ничего не могу подтвердить", - сказала Сингх.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.

В Силах специальных операций ВСУ 25 сентября уточнили потери российских захватчиков в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, отметив, что тогда погибли 34 офицера противника, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены.

На следующий день, 26 сентября, в Минобороны России показали кадры, на которых заметно, что командующий Черноморским флотом якобы участвует в заседании коллегии.

После этого в ССО в новом заявлении сообщили, что все еще уточняют данные относительно командующего Черноморским флотом.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров также прокомментировал журналистам ситуацию и отметил, что вероятная смерть командующего российского Черноморского флота Соколова стала бы хорошей новостью и свидетельством деоккупации украинской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Черноморский флот Война России против Украины
NEWS
Еще 340 оккупантов и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине
Еще 340 оккупантов и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых