Пентагон запроваджує обов'язкову вакцинацію військовослужбовців

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, після консультацій з медичними експертами та військовим керівництвом, було прийнято рішення запровадити обов’язкову вакцинацію серед військовослужбовців.

Військові матимуть змогу отримати щеплення препаратом Pfizer на своїх базах.

"Військовослужбовці вважаються повністю вакцинованими через два тижні після введення другого компоненту вакцини від COVID-19 або через два тижні після введення одноразової дози однофазної вакцини", - відзначає пресслужба Пентагону.

Сьогодні в США вакциновано більше ніж половину населення країни.