Пентагон запроваджує обов'язкову вакцинацію військовослужбовців

Пентагон запроваджує обов’язкове вакцинування проти коронавірусу серед військовослужбовців США. Наразі в країні не отримали щеплення близько 800 тисяч військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, після консультацій з медичними експертами та військовим керівництвом, було прийнято рішення запровадити обов’язкову вакцинацію серед військовослужбовців.

Військові матимуть змогу отримати щеплення препаратом Pfizer на своїх базах.

"Військовослужбовці вважаються повністю вакцинованими через два тижні після введення другого компоненту вакцини від COVID-19 або через два тижні після введення одноразової дози однофазної вакцини", - відзначає пресслужба Пентагону.

Сьогодні в США вакциновано більше ніж половину населення країни.