Пентагон надасть військові об'єкти для інфікованих коронавірусом в США

Міністерство оборони США (Пентагон) погодилося надати військові об'єкти поблизу 11 великих аеропортів Америки для створення карантинної зони для інфікованих новим коронавірусом. Про це йдеться в заяві Пентагона.

Раніше Пентагон з відповідним запитом звернулося Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США.

"Моз буде відповідати за весь догляд, транспортування і безпека евакуйованих. Персонал Міністерства оборони не буде знаходитися в прямому контакті з евакуйованими та зведе до мінімуму контакт з персоналом, що підтримує евакуйованих", - йдеться у заяві Пентагону.

Кожен з об'єктів буде вміщати до 20 осіб. Пентагон погодився надати об'єкти поблизу аеропортів Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланти, Нью-Йорка, Вашингтона, Сіетла, Нью-Джерсі та Детройта.

Сьогодні в США очікується приліт двох літаків з Ухани. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Америці становить 11 осіб.

Нагадаємо, на даний момент кількість жертв коронавіруса в Китаї становить 636 чоловік. Заражені вже 31 161 людина.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум з вивчення коронавіруса 2019-nCoV. Мета полягає в прискоренні розробки тестів для діагностики, вакцин і ліків.