Пентагон підтвердив загибель американців під час вибуху біля аеропорту Кабула
В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули кілька громадян США і Афганістану. У Пентагоні не уточнили кількість жертв теракту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.
"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Еббі (в аеропорту Кабула - ред.) Був результатом комплексної атаки, в результаті якої загинуло кілька жителів США і цивільного населення", - повідомив Кірбі.
Він також підтвердив, що ще один вибух прогримів біля готелю Baron недалеко від воріт.
"Будемо продовжувати оновлювати інформацію", - пообіцяв представник Пентагону.
Нагадаємо, раніше американський телеканал Fox News повідомляв про трьох постраждалих американських військових.
Зазначимо, в результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула загинуло понад 10 осіб, ще як мінімум 50 отримали поранення.
У скоєнні атаки підозрюють радикальний рух "Ісламська держава".