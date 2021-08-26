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Пентагон підтвердив загибель американців під час вибуху біля аеропорту Кабула

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Вашингтон, Четвер 26 серпня 2021 18:13
Пентагон підтвердив загибель американців під час вибуху біля аеропорту Кабула Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули кілька громадян США і Афганістану. У Пентагоні не уточнили кількість жертв теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт Еббі (в аеропорту Кабула - ред.) Був результатом комплексної атаки, в результаті якої загинуло кілька жителів США і цивільного населення", - повідомив Кірбі.

Він також підтвердив, що ще один вибух прогримів біля готелю Baron недалеко від воріт.

"Будемо продовжувати оновлювати інформацію", - пообіцяв представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше американський телеканал Fox News повідомляв про трьох постраждалих американських військових.

Зазначимо, в результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула загинуло понад 10 осіб, ще як мінімум 50 отримали поранення.

У скоєнні атаки підозрюють радикальний рух "Ісламська держава".

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