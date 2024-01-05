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Пентагон подтвердил убийство лидера поддерживаемого Ираном ополчения

Фото: Пентагон подтвердил убийство лидера поддерживаемого Ираном ополчения (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Пентагоне подтвердили убийство лидера поддерживаемого Ираном ополчения в Багдаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

Американские войска в Ираке сегодня нанесли удар по террористической группировке "Харакат ан-Нуджаба", действующей в Ираке и Сирии. В результате удара был убит Муштак Джавад Казим аль-Джавари, также известный как Абу Таква. Он участвовал в планировании и проведении нападений на американских военнослужащих и был убит вместе с другим членом группировки.

"Аль-Джавари, также известный как Абу Таква, принимал активное участие в планировании и проведении нападений на американский персонал. Абу Таква вместе с другим членом группировки "Харакат ан-Нуджаба" были убиты в результате удара, который произошел около полудня 4 января в Ираке", - сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.

"Важно отметить, что удар был нанесен в целях самообороны, что никто из гражданских лиц не пострадал и что никакая инфраструктура или объекты не были поражены", - добавил Райдер.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее мы сообщали, что системы обороны аэродрома сбили вооруженный беспилотник над аэропортом Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются силы США и других международных сил.

К слову, иракские боевики взяли на себя ответственность за ракетный удар по военной базе США в Сирии 29 декабря.

Также мы сообщали, что 25 декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке.

Тогда в результате дроновой атаки связывающих с Ираком боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

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