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Пентагон відклав масове виробництво F-35 на невизначений термін

США, Субота 02 січня 2021 09:37
Пентагон відклав масове виробництво F-35 на невизначений термін
Фото: Пентагон (wikimedia.org)
Автор: Юлія Струк

Міністерство оборони США вирішило відкласти повномасштабне виробництво винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35. Початок виробництва відклали на невизначений термін.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон поки не готовий вказати, коли буде готовий до проведення бойових випробувань, які переносилися з 2017 року.

Випробування планували провести в грудні 2020 року, а рішення про масове виробництво мали намір ухвалити не пізніше березня.

За даними прес-секретаря заступника голови Міноборони США Еллен Лорд, причиною скасування стали "технічні проблеми і вплив COVID-19". Нову дату призначать, виходячи з незалежної технічної експертизи.

Видання звертає увагу, що після проведення тестування буде потрібно ще два-три місяці, щоб проаналізувати дані, а потім скласти остаточний звіт для Пентагону і Конгресу.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов заявив, що створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.

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