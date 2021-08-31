Пентагон офіційно зобов'язав військових вакцинуватися від COVID-19

За словами Кірбі вакцинація серед військовослужбовців є необхідною для забезпечення їх безпеки та готовності.

Зазначається, що 23 серпня УПМ повністю схвалило препарат Comirnaty, який раніше був відомий, як Pfizer-BioNTech. Інші ж вакцини не є обов’язковими, однак усе може змінитися, якщо управління дозволить їх екстрене використання.

Відомо, що уникнути щеплення матимуть змогу співробітники служби, які активно беруть участь в клінічних випробувань щодо коронавірусу.

Також Пентагон доручив встановити терміни реалізації програми вакцинації й наголосив на регулярному звітуванні щодо її прогресу.