RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пентагон офіційно зобов'язав військових вакцинуватися від COVID-19

Автор: Сергій Пишкін

Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки будуть зобов’язані вакцинуватися препаратами, що були схвалені Управлінням продовольства та медикаментів (УПМ). Представник Пентагону Джон Кірбі назвав групи осіб, які можуть тимчасово уникнути щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

За словами Кірбі вакцинація серед військовослужбовців є необхідною для забезпечення їх безпеки та готовності.

Зазначається, що 23 серпня УПМ повністю схвалило препарат Comirnaty, який раніше був відомий, як Pfizer-BioNTech. Інші ж вакцини не є обов’язковими, однак усе може змінитися, якщо управління дозволить їх екстрене використання.

Відомо, що уникнути щеплення матимуть змогу співробітники служби, які активно беруть участь в клінічних випробувань щодо коронавірусу.

Також Пентагон доручив встановити терміни реалізації програми вакцинації й наголосив на регулярному звітуванні щодо її прогресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонКоронавірусВакцинаціяПандемія коронавірусу