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Пентагон назвав публікації про готовність до теракту в Кабулі "незаконним витоком даних"

Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони США не має наміру обговорювати матеріали преси, яка стверджує, що Пентагон заздалегідь знав про підготовку теракту в аеропорту Кабула. Публікації засновані на незаконному витоку даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону Джона Кірбі.

"Я абсолютно не збираюся обговорювати матеріали преси, які були отримані в результаті незаконного витоку секретної інформації, що носять делікатний характер обговорень тут, в Пентагоні. Просто не збираюся цього робити", - відповів Кірбі на прохання прокоментувати сьогоднішню публікацію Politico.

Нагадаємо, за даними цього видання, американські військові почали готуватися до теракту в аеропорту Кабула за добу до нього, але через евакуацію британських сил один з головних входів залишався відкритим більше, ніж очікувалося.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабул