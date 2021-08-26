Пентагон назвав кількість військових загиблих від теракту в Кабулі

Глава Пентагону Ллойд Остін в ході брифінгу наголосив, що атаки в аеропорту Кабула не змусять відомство відмовитися від поставленого завдання по евакуації людей з Афганістану. За його словами, близько 5 тисяч осіб чекають вильоту.

"Терористи забрали життя наших військових в той самий момент, коли вони рятували життя інших. Ми сумуємо про втрату", - сказав він.

Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі своєю чергою заявив, що в Афганістані перебуває близько тисячі американців, які чекають на евакуацію.

"Нашим основним завданням залишається евакуація американців, громадян інших країн, власників спеціальної імміграційної візи, співробітників посольства США і афганців", - уточнив він.

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