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Пенсія для українок у 55 років: Рада ухвалила остаточне рішення

Lite » Стиль життя 20.05.2020 - 16:18
Пенсія для українок у 55 років: Рада ухвалила остаточне рішення
Пенсія в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Верховна Рада відхилила закон про пенсійний вік для жінок

Верховна Рада відхилила законопроект про пенсійний вік жінок, який пропонував дозволити до 2022 року українкам виходити на пенсію в 55 років за наявності 30-річного стажу та за умови звільнення з роботи.

Нардепи 20 травня проголосували за відхилення законопроекту 264 голосами.

Мова йде про проект закону №0972 "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" про вдосконалення пенсійного забезпечення", який пропонувалося ветувати ще в 2015 році.

Цей законопроект депутатам рекомендував відхилити Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ще восени 2019-го.

Нагадаємо, що нещодавно голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова назвала підвищення пенсійного віку неминучим процесом. Вона навела результати дослідження Світового банку про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи в Україні пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян.

Всі інші отримуватимуть мінімальну пенсію.

Сьогодні президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що Кабмін розробляє програму підтримки пенсіонерів, яким виповнилося понад 75 років. Схожа програма в Україні для громадян старше 80 років вже діє.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України пенсионерыпенсия в Украине
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