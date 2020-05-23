Пенсіонерам підготували приємний сюрприз: кого чекає надбавка

Пенсіонери в Україні щомісяця будуть отримувати надбавку до пенсії у розмірі близько 500 грн. Приємні зміни будуть стосуватися тих, кому виповнилося 75 років. До речі, таких пенсіонерів в країні більше мільйона.

Про додаткові виплати, які очікують незабаром жителів країни, розповіла український політик, міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій. Близько 500 грн", - сказала Лазебна.

За словами глави міністерства, поки що точної кількості не називали. Дату індексації пенсій має визначити законодавство, що дозволить уникнути спекуляцій навколо цього питання.

"Ми працюємо над підвищенням пенсій людям, які мають більш ніж 40 років стажу, але сьогодні отримують маленькі пенсії", - повідомила Лазебна.

Також вона додала, що міністерство планує допомогти тим, хто не має достатнього страхового стажу батьків, що доглядають за дітьми з рідкісними хворобами. Їм буде дозволено виходити на пенсію достроково.

Нагадаємо, що нещодавно голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова назвала підвищення пенсійного віку неминучим процесом. Вона навела результати дослідження Світового банку про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи в Україні пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян.

Ми писали, що президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що Кабмін розробляє програму підтримки пенсіонерів, яким виповнилося понад 75 років. Схожа програма в Україні для громадян старше 80 років вже діє.