Пенсії в Україні підвищать відразу кільком категоріям: кому чекати на прибавку

Пенсії в Україні будуть підвищені відразу декільком категоріям пенсіонерів до кінця 2020 року. У першу чергу зміни торкнуться тих пенсіонерів, яких обійшла травнева індексація. Це й одержувачі "мінімалки" і ті, хто отримує підвищені пенсії. Про це Styler розповів кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Так, з 1 липня та з 1 грудня збільшення в загальній сумі 131 грн отримають ті пенсіонери, яким виплачують "соціальні пенсії". Це ті, хто не напрацював досить стажу, але вже у пенсійному віці.

"Підвищення пенсій в липні і грудні 2020 року пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму. Зокрема, розмір мінімальної пенсії виросте на 74 гривні до 1712 гривень. Таке підвищення торкнеться приблизно 80 тисяч пенсіонерів. У грудні мінімальний розмір пенсії зросте ще на 57 гривень до 1769 гривень", - пояснив експерт.

Надбавку у липні і грудні отримають пенсіонери, що мають "сверхстаж". Це торкнеться жінок, які працювали понад 30 років і у чоловіків - понад 35 років.

"Будуть додаткові нарахування за понаднормовий стаж. Так, кожен пенсіонер, який має стаж понад 35 років, отримає за кожен понаднормовий рік 1% надбавки від мінімальної пенсії. З липня така надбавка складе 17,12 грн, а з грудня 17,69 грн", - розповів Олександр Хмелевський.

На підвищення до кінця року можуть розраховувати і ті пенсіонери, яких не торкнулася остання індексація. Це одержувачі виплат понад 4778 грн і ті, хто отримує пенсії за спецзаконами - не за ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Загалом, такі підвищення є жалюгідними. Вони значно нижчі зростання цін на основні продукти харчування. Прожити на такі пенсії без допомоги родичів буде вкрай важко", - резюмував експерт.

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