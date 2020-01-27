У Пекіні зафіксували першу смерть від нового вірусу

У столиці Китаю Пекіні зафіксували першу смерть у результаті коронавіруса нового типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що помер 50-річний чоловік, який був інфікований вірусом 22 січня. До цього він відвідував Ухань, у якому була зафіксована перша спалах вірусу нового типу.

Нагадаємо, спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 81 людина. При цьому кількість хворих перевищила 2 835 осіб.

Також РБК-Україна писало, що китайські вчені встановили, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Крім цього повідомлялося, що новий коронавірус є інфекційним і під час інкубаційного періоду у своєму носії. Це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу. Його інкубаційний період, коли людина вже хвора, але ніяких симптомів захворювання немає, становить від одного до 14 днів.