Пекін вводить обов'язковий COVID-тест для в'їжджаючих напередодні Олімпіади

Відомо, що це правило діятиме як мінімум до кінця березня.

"Пекін вимагатиме від мандрівників пройти тест на COVID-19 протягом 72 годин після прибуття в китайську столицю", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено після зафіксованого у місті першого випадку інфікування новим штамом COVID "Омікрон".

При цьому вказується, що столиця вже раніше вимагала від туристів негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до приїзду, та спеціальний код про відсутність хвороби.