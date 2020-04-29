Пекін знижує найвищий рівень реагування на НС через коронавірус

Муніципальний уряд Пекіну заявив, що в четвер знизить рівень реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з COVID-19. Про це повідомляє Reuters.

Рішення Пекіна знизити свої заходи реагування на надзвичайні ситуації до рівня II з рівня I приймалося в той же день, коли Китай оголосив, що парламент почне свою ключову щорічну сесію в столиці 22 травня.

Відзначимо, що ситуація в Китаї з коронавірусом вже стабілізувалася, а засідання парламенту знаменує собою сигнал того, що країна повертається до нормального життя.

Нагадаємо, в Пекіні високий найвищий рівень реагування на надзвичайні ситуації був введений більше трьох місяців тому. Причиною того став спалах коронавірусу, який потім охопив весь світ.

Сьогодні епіцентром коронавірусу стали США і Європа. У зв'язку з цим, США почали розслідування дій Китаю після першого спалаху COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що припиняє фінансування ВООЗ, оскільки організація не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.