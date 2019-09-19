У Печерському районі Києва сталося масове відключення електроенергії

У Києві в Печерському районі увечері, 19 вересня, сталося масове відключення електроенергії на низці вулиць через аварійну ситуацію. Про це повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Без світла залишилося понад 10 вулиць та два провулки.

За інформацією ДТЕК, світла немає на вулицях: Велика Васильківська, Антоновича, Лабораторна, Коновальця, Малевича, Барбюса, Предславинська, Федорова, Володимиро-Либідська, Ямська, Єжи Гедройця, Володимирська, Німецька, Ковпака.

Крім того, без світла залишилися також будинки в провулках Лабораторний і Новопечерський.

"Відсутність електроенергії за названими адресами пов’язана з аварійним відключенням обладнання", - повідомии в компанії

Наразі працівники "ДТЕК Київські електромережі" вживають необхідних заходів для ліквідації аварії.

У компанії обіцяють відновити електропостачання близько 01:00 ночі 20 вересня.

Нагадаємо, у серпні масштабний збій в роботі системи електропостачання стався на більшій частині території Великої Британії - масове відключення електроенергії відбулося в деяких районах Лондона і на південному сході Англії.