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У Печерському районі Києва найбільше інфікованих коронавірусом, - Кличко

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 12:37
У Печерському районі Києва найбільше інфікованих коронавірусом, - Кличко
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість хворих у столиці перевищила 100 осіб

У Печерському районі Києва найбільше заразилися коронавірусом COVID-19 станом на 30 березня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, у столиці офіційно підтверджено 102 випадки захворювання коронавірусом.

"Щодо кількості тих, хто захворів, хочу надати статистику: Голосіївський район - 14 осіб захворіли коронавірус, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7", - розповів Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня київський міський лабораторний центр МОЗ підтвердив 20 нових випадків захворювання. Дві людини в столиці вилікувались від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в українських лікарнях розгорнули намети для сортування заражених коронавірусом. У МОЗ сподіваються, що таким чином лікарі зможуть запобігти лікарняному інфікуванню і відсортувати легких та важких хворих.

Крім того, у МОЗ створили більше 500 бригад для боротьби з коронавірусом, які будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 30 березня
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