Паводки на Західній Україні і новий антирекорд по коронавірусу: новини за 24 червня

Захід України охопила повінь, в Україні новий антирекорд по коронавірусу, в Києві послабили карантин. Детальніше про те, що сталося в середу, 24 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Евакуація населення, затоплені дороги і траси: захід України охопила повінь

Негода на заході України вирує вже кілька днів. У 4-х областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки. Десятки населених пунктів залишилися без світла і газу. В мережі показали масштаби стихійного лиха.

В Івано-Франківській області найбільше постраждали гірські райони, де люди фактично опинилися відрізаними від цивілізації. 24 червня в Яремче Івано-Франківської області стався обвал дороги, внаслідок чого був пошкоджений головний водопровід. Подача питної води на місто припинена з 13:00, тривають роботи з ліквідації аварії.

Всі подробиці на даний момент, як проходить ліквідація наслідків негоди - на РБК-Україна.

В Україні новий антирекорд по коронавірусу: за добу заразились 940 людей

Станом на 24 червня в Україні зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу. Найбільш зараженими регіонами лишаються Київ, Чернівецька та Львівська області. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У МОЗ заявили, що епідеміологічна ситуація вкрай напружена і небезпечна.

В Україні розгортають другу хвилю лікарень через коронавірус.

У Києві послабили карантин: що дозволено

У Києві стартував новий етап послаблення карантину. Тепер дозволена робота ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

З сьогоднішнього дня почали працювати:

ресторани і кафе (без дитячих кімнат)

басейни (для індивідуальних тренувань)

кінотеатри, театри (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними).

В Києві дозволили масові заходи кількістю до 10 осіб.

Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня

В'їзд громадян України на територію Євросоюзу на докоронавірусних умовах може бути заборонений і після 1 липня. Імовірно, в ЄС будуть пускати громадян з країн, де 20 нових заражених COVID-19 на 100 тисяч населення, а в Україні цей показник, відповідно до європейської методології, становить 25,4. Проект документа опинився в розпорядженні газети The New York Times.

Мова йде про проект, який розглядають в ЄС, згідно з яким головним критерієм для відкриття кордонів стане число випадків COVID-19 в тій чи іншій країні за останні 14 днів.

Україна отримала ракети Javelin від США

Сполучені Штати передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021 - 2022 роках.

Це перша партія вантажу за контрактом, який підписали у грудні 2019 року.

Байден обходить Трампа в передвиборчому рейтингу, - опитування

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден обходить в передвиборчому рейтингу чинного президента Дональда Трампа. Розрив між основними кандидатами становить 14%.

Про це свідчать дані опитування Siena College і New York Times.

Повідомляється, що Байден забезпечив лідерство над Трампом, отримавши широку підтримку серед жінок і так званих небілих виборців. Крім того, частина електорату республіканців більше не підтримує чинного президента через неефективну боротьбу з коронавірусом.

"Слуга народу" оскандалилася заявою про дітей низької якості

Галина Третьякова розкритикувала українців, які народжують дітей заради того, щоб отримати допомогу. При цьому нардеп від "Слуги народу" зазначила, що у таких людей народжуються "діти дуже низької якості".

Вона також навела приклад Великобританії, де один із заступників міністра соцполітики нібито заявив, що ті, хто хочуть отримати соціальну допомогу, повинні бути стерилізовані.

"Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що вони теж сідають на державні кошти", – заявила нардеп.