Паводки можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії та гепатиту А, - МОЗ

Українцям у постраждалих областях радять кип'ятити воду
Паводки на заході України можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії, гепатиту А та інших інфекційних хвороб. Жителям постраждалих областей рекомендують кип'ятити воду.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я при МОЗ України у Facebook.
Повідомляється, що в умовах повені та паводків можливі підтоплення звалищ і сховищ гною, у зв'язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб і харчових отруєнь.
"При реальній загрозі забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримувати прості правила профілактики", - зазначають у Центрі громадського здоров'я.
Для профілактики інфекційних хвороб:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повінь в Чернівцях повністю знесла міст.
Напередодні Кабінет міністрів України виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків паводків у чотирьох областях.
Автор: РБК-Україна