Паводки можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії та гепатиту А, - МОЗ

Паводки на заході України можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії, гепатиту А та інших інфекційних хвороб. Жителям постраждалих областей рекомендують кип'ятити воду.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я при МОЗ України у Facebook.

Повідомляється, що в умовах повені та паводків можливі підтоплення звалищ і сховищ гною, у зв'язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб і харчових отруєнь.

"При реальній загрозі забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримувати прості правила профілактики", - зазначають у Центрі громадського здоров'я.

Для профілактики інфекційних хвороб:

Обов'язково кип'ятіть питну воду. Не вживайте воду з децентралізованих джерел в місцях підтоплення, воду сумнівної якості з наземних водоймищ. Бажано використовувати бутильовану воду.

Не пийте воду з відкритих водойм, підтоплених або невідомих колодязів і джерел, які можуть бути забрудненими.

Для харчування використовуйте тільки якісні продукти. Овочі і фрукти необхідно добре мити, а щодо м'яса, риби та яєць необхідно дотримуватися норм термічної обробки.

Дотримуйтесь правил особистої гігієни та стежте, щоб їх дотримувалися діти.

Після сходу води необхідно провести рекультивацію земель, перекопати городи і присадибні ділянки; вичистити вигрібні ями і обробити хлорним вапном; очистити і продезінфікувати колодязі; провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів.

При появі симптомів (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т. д.) потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повінь в Чернівцях повністю знесла міст.

Напередодні Кабінет міністрів України виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків паводків у чотирьох областях.