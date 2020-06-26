ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Паводки можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії та гепатиту А, - МОЗ

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 18:10
Паводки можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії та гепатиту А, - МОЗ
Фото: повені на заході України (if.dsns.gov.ua)

Українцям у постраждалих областях радять кип'ятити воду

Паводки на заході України можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії, гепатиту А та інших інфекційних хвороб. Жителям постраждалих областей рекомендують кип'ятити воду.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я при МОЗ України у Facebook.

Повідомляється, що в умовах повені та паводків можливі підтоплення звалищ і сховищ гною, у зв'язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб і харчових отруєнь.

"При реальній загрозі забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримувати прості правила профілактики", - зазначають у Центрі громадського здоров'я.

Для профілактики інфекційних хвороб:

  • Обов'язково кип'ятіть питну воду. Не вживайте воду з децентралізованих джерел в місцях підтоплення, воду сумнівної якості з наземних водоймищ. Бажано використовувати бутильовану воду.
  • Не пийте воду з відкритих водойм, підтоплених або невідомих колодязів і джерел, які можуть бути забрудненими.
  • Для харчування використовуйте тільки якісні продукти. Овочі і фрукти необхідно добре мити, а щодо м'яса, риби та яєць необхідно дотримуватися норм термічної обробки.
  • Дотримуйтесь правил особистої гігієни та стежте, щоб їх дотримувалися діти.
  • Після сходу води необхідно провести рекультивацію земель, перекопати городи і присадибні ділянки; вичистити вигрібні ями і обробити хлорним вапном; очистити і продезінфікувати колодязі; провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів.
  • При появі симптомів (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т. д.) потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повінь в Чернівцях повністю знесла міст.

Напередодні Кабінет міністрів України виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків паводків у чотирьох областях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українипаводокповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся