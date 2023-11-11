Patriot сбил баллистическую ракету в районе столицы

Он отметил, что сейчас выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

"А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", - добавил. Олещук.

Следует отметить, что сегодняшняя ракетная атака на Киев стала первой за последние 52 дня.

Взрывы в Киеве утром 11 ноября

Сегодня утром в Киеве раздались взрывы. Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывы слышали на левом берегу столицы. По его словам, силы ПВО работали вблизи Киева по баллистике.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что оккупанты запустили баллистику, работала ПВО. Из-за баллистики в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов.

КГВА сообщили, что вражескую ракету сбили на подлете к Киеву. Разрушений и пострадавших нет.

При этом Киевская ОВА отметила, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Есть повреждения домов.