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Не пасуем перед врагом. Зеленский рассказал о тяжелых боях на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Жестокие боевые действия в Донецкой области продолжаются без передышек, но ВСУ держат позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, только за вчерашние сутки ВСУ отбили около сотни атак оккупантов в Донецкой области.

"Сверхжестокие боевые действия в Донецкой области продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбиты около сотни российских атак. Все наши воины, держащие позиции на Донбассе, - настоящие герои", - заявил Зеленский.

Президент особо отметил пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют в Донецкой области.

Глава государства также поблагодарил бойцов 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, которая защищает Украину на Бахмутском направлении.

"Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Повсюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские войска 17 ноября обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще четверо были ранены.

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Владимир ЗеленскийДонецкая область