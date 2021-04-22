У ПАРЄ прийняли резолюцію про можливу причетність влади РФ до отруєння Навального

Гончаренко зазначив, що документ прийняли з його правкою про те, що до отруєння Навального може бути причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".

За словами депутата, під час засідання він нагадав, що, коли вчора Путін виступав перед Федеральними Зборами Росії, тисячі людей вийшли на вулиці російських міст.

"І ми побачили дві Росії: одна Росія Путіна і його оточення. І Інша Росія - вільного демократичного суспільства. Одна Росія, як справжні Табаки підвивали кожному слову потьмянілого геополітичного Шерхана, а інша Росія вила від болю, коли їх бив ОМОН. Одна Росія - це війна проти України, Грузії, Молдови, теракт в Чехії, отруєння в Британії. Інша Росія - Це Рязанов, Шевчук, Улицька, Акунін, Гребенщиков, які вимагають зупинити війну з Україною", - повідомив нардеп.