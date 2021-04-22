ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ПАРЄ прийняли резолюцію про можливу причетність влади РФ до отруєння Навального

Новость на русском → Страсбург, Четвер 22 квітня 2021 12:53
У ПАРЄ прийняли резолюцію про можливу причетність влади РФ до отруєння Навального Фото: у ПАРЄ прийняли резолюцію щодо Навального (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У ПАРЄ затвердили доповідь і резолюцію щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Туди внесли правку про те, що стосовно політика було ймовірне отруєння, до якого причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп, член української делегації Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що документ прийняли з його правкою про те, що до отруєння Навального може бути причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".

За словами депутата, під час засідання він нагадав, що, коли вчора Путін виступав перед Федеральними Зборами Росії, тисячі людей вийшли на вулиці російських міст.

"І ми побачили дві Росії: одна Росія Путіна і його оточення. І Інша Росія - вільного демократичного суспільства. Одна Росія, як справжні Табаки підвивали кожному слову потьмянілого геополітичного Шерхана, а інша Росія вила від болю, коли їх бив ОМОН. Одна Росія - це війна проти України, Грузії, Молдови, теракт в Чехії, отруєння в Британії. Інша Росія - Це Рязанов, Шевчук, Улицька, Акунін, Гребенщиков, які вимагають зупинити війну з Україною", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, в Росії на акціях протесту прихильників російського опозиціонера Олексія Навального 21 квітня затримали понад 1,2 тисячі осіб. Найбільше затримано в Санкт-Петербурзі - 493 учасники.

РБК-Україна раніше писало, що наприкінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Навальный
NEWS
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
Єврокомісія готується почати розслідування проти AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Людмила Денісова: У 2020 році повідомлень про порушення прав громадян стало на 40% більше