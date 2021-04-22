У ПАРЄ прийняли резолюцію про можливу причетність влади РФ до отруєння Навального
У ПАРЄ затвердили доповідь і резолюцію щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Туди внесли правку про те, що стосовно політика було ймовірне отруєння, до якого причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".
Про це у своєму Telegram повідомив нардеп, член української делегації Олексій Гончаренко.
Гончаренко зазначив, що документ прийняли з його правкою про те, що до отруєння Навального може бути причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".
За словами депутата, під час засідання він нагадав, що, коли вчора Путін виступав перед Федеральними Зборами Росії, тисячі людей вийшли на вулиці російських міст.
"І ми побачили дві Росії: одна Росія Путіна і його оточення. І Інша Росія - вільного демократичного суспільства. Одна Росія, як справжні Табаки підвивали кожному слову потьмянілого геополітичного Шерхана, а інша Росія вила від болю, коли їх бив ОМОН. Одна Росія - це війна проти України, Грузії, Молдови, теракт в Чехії, отруєння в Британії. Інша Росія - Це Рязанов, Шевчук, Улицька, Акунін, Гребенщиков, які вимагають зупинити війну з Україною", - повідомив нардеп.
Нагадаємо, в Росії на акціях протесту прихильників російського опозиціонера Олексія Навального 21 квітня затримали понад 1,2 тисячі осіб. Найбільше затримано в Санкт-Петербурзі - 493 учасники.
РБК-Україна раніше писало, що наприкінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.