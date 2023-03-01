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У пассажира киевского метро обнаружили гранату, ему грозит тюрьма

Фото: у пассажира киевского метро обнаружили гранату, ему грозит тюрьма (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Полицейские изъяли у пассажира киевского метро боеприпасы. Теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевскую полицию.

Сообщается, что на днях полицейские на станции метро "Теремки" остановили гражданина, который подозрительно себя вел. Во время поверхностной проверки у него обнаружили в гранату РГД-5 и пыл УЗРГМ-2. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала происшествие и изъяла боеприпасы.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

"Также мужчина нам признался, что по месту жительства хранит и другие опасные предметы. Мы немедленно отправились по указанному адресу, откуда изъяли 915 патронов калибра 5.45 мм. Изъятые боеприпасы также направили на экспертизу и выясняем их происхождение. Правонарушителем оказался 25-летний житель Киевской области", - рассказал следователь следственного отдела управления полиции в метрополитене Никита Коршак.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Отметим, что это уже не первый случай. Так, 25 февраля на станции метро "Минская" у мужчины в кармане обнаружили гранату "Ф-1" и запал к ней.

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