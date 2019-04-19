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Парубій заявив про відсутність юридичних підстав для розпуску Ради


Парубій порадив Зеленському почитати Конституцію

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що немає юридичних підстав для розпуску українського парламенту, про що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив раніше. Про це Парубій повідомив в ефірі "Суспільного".

Крім цього, Парубій порадив Зеленському почитати Конституції про повноваження президента, в які не входить оголошення коаліції недійсною.

"Президент дійсно може мати право розпустити парламент. Андрій Портнов і інші його товариші вже пишуть йому укази про розпуск парламенту. Це правовий нігілізм. Немає ніяких юридичних підстав, можливо, є політичні", - сказав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. Він зазначив, що просто може не встигнути розпустити Верховну раду до осінніх виборів.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо у строки за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідно", - підкреслив він.

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