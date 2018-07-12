Парубій заявив про незаконність голосування за ЦВК у четвер

Рада за 3 дні повинна повідомити всім кандидатам і членам ЦВК про розгляд питання в сесійній залі

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив про незаконність голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії у четвер, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови ВР, згідно закону, Рада за три дні має повідомити усіх кандидатів та членів комісії про розгляд питання у сесійній залі.

"Я, як ніхто, є прихильником якнайшвидшого оновлення ЦВК. Але, згідно закону, ми за три дні повинні повідомити усіх кандидатів і членів про те, що буде розгляд. Будь-яке порушення процедури з цього приводу - це є право подати в суд і скасувати ЦВК", - сказав спікер парламенту.

Парубій підкреслив, що наразі у залі немає жодного з кандидатів.

"Зараз тут немає жодного члена комісії чи кандидата. Якщо ми порушимо процедуру хоч на йоту, ми обрання поставимо під сумнів", - сказав він.

Після цього голова ВР оголосив перерву у засіданні Ради та запросив голів фракцій до себе на нараду.

"Колеги, зараз до мене надійшла заява від фракції "Народний фронт" і групи "Відродження" на реальну перерву. Я запрошую усіх голів фракцій до мене на нараду в кабінет", - додав Парубій.

Нагадаємо, раніше фракція "Блок Петра Порошенко" (БПП) відкликала одну свою кандидатуру до складу нової Центральної виборчої комісії (ЦВК). Глава фракції Артур Герасимов закликав Парубія поставити на рейтингове голосування питання оновлення ЦВК.