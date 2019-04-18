Парубій заявив, що не допустить розпуск Ради

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не бачить підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту після президентських виборів 2019. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет виданню "Цензор.Немає".

Спікер зазначив, що 27 травня спливає термін, коли можливий розпуск Верховної Ради, нагадавши, що Конституція забороняє припиняти повноваження парламенту протягом останніх 6 місяців поточного скликання.

"Я про розпуск чув з моменту обрання головою Верховної ради України. 14 квітня, до речі, було рівно 3 роки. Я говорив тоді і кажу зараз: розпуску парламенту не буде. Я не допущу цього сценарію.. Коли сьогодні хтось хоче завдати удар по парламенту, я кажу дуже просто: не дозволю! Не дозволю маніпулювати ні законами, ні Конституцією", - сказав Парубій.

Він заявив, що немає жодних підстав - ні політичних, ні юридичних - для того, щоб ставити питання про розпуск Верховної ради.

Раніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідно", - підкреслив він.