Парубій запевнив, що підпише новий виборчий кодекс

Процедуру підписання нового виборчого кодексу завершить Верховна рада восьмого скликання. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час засідання останньої сесії восьмого скликання 12 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що нардепи розблокували підписання документу для глави Ради та президента України.

"Процедура підписання ухваленого кодексу має бути завершена ще ВРУ восьмого скликання", - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що новий виборчий кодекс за відкритими списками був прийнятий одним єдиним голосуванням без порушення закону "Про регламент Верховної ради". Спікер ВР пояснив, що кілька разів відбувалося лише голосування за рішення повернутися до голосування за підтримані поправки.

Як писало РБК-Україна, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий кодекс був прийнятий з порушенням регламенту ВР. "Коли кодекс приймають з 18 разу... Чи буде він підписаний? Безперечно, він буде проаналізований, тому що ми вже зараз бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей", - зазначив Стефанчук.

У четвер нардепи після ряду невдалих голосувань прийняли у другому читанні новий виборчий кодекс. За нього проголосували 230 депутатів ВР.