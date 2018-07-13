Парубій закрив восьму сесію Ради восьмого скликання

Перше пленарне засідання нової сесії відбудеться 4 вересня

Спікер парламенту Андрій Парубій в п'ятницю, 13 липня, закрив сьому сесію парламенту восьмого скликання, передає кореспондент РБК-Україна.

Перед закриттям у залі прозвучав державний гімн.

"Колеги, нагадую, наступний тиждень робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях. І ми ще продовжуєм роботу, а восьму сесію Верховної ради України восьмого скликання я оголошую закритою. І пленарне засідання я оголошую закритим. Слава Україні", - заявив Парубій.

Нагадаємо, на початку липня нардепи схвалили за основу і в цілому проект постанови №8504 "Про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної ради України восьмого скликання". Так, за проект проголосували 257 парламентарів.

Згідно з документом, сесія розпочнеться 3 вересня із засідання погоджувальної ради парламенту, а 4 вересня планується пленарне засідання ВР. Визначено, що сесія завершиться 25 січня 2019 року. При цьому тиждень з 14 по 18 січня визначена пленарним, а з 21 по 25 - відведена для роботи з виборцями.

З вересня по грудень 2018 року передбачається, що кожен місяць два тижні будуть відведені для пленарних засідань.