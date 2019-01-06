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Парубій: у законі про парафії врахують всі побажання церкви

Новини » Політика    06.01.2019 - 13:59
Парубій: у законі про парафії врахують всі побажання церкви
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій розповів про підготовку закону про перехід громад до ПЦУ

У законопроекті про перехід парафій до Православної церкви України врахують всі побажання церкви. Про це після вручення томосу про автокефалію в Стамбулі заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, даний законопроект потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад в нову церкву.

"Це буде наш наступний крок. Ми у постійній комунікації з його святістю. Звичайно, ми будемо реагувати на всі прохання, які будуть йти від церкви", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що, на думку митрополита Епіфанія, врегулювання даних питань не є втручанням держави у справи церкви.

"Можу запевнити, що Верховна рада і надалі буде виконувати свої обов'язки, щоб були мир і благополуччя в житті України, щоб українська церква змогла об'єднати всіх православних у країні", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Парубій заявив, що Рада може в січні прийняти закон про перехід громад УПЦ МП до Єдиної церкви.

Він також зазначив, що до ПЦУ перейшли більше 40 парафій Московського патріархату.

 

Парубій назвав дату прибуття томосу до України
Новини України Андрій ПарубійцерковьПЦУ
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