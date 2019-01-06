Парубій: у законі про парафії врахують всі побажання церкви

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій розповів про підготовку закону про перехід громад до ПЦУ

У законопроекті про перехід парафій до Православної церкви України врахують всі побажання церкви. Про це після вручення томосу про автокефалію в Стамбулі заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, даний законопроект потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад в нову церкву.

"Це буде наш наступний крок. Ми у постійній комунікації з його святістю. Звичайно, ми будемо реагувати на всі прохання, які будуть йти від церкви", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що, на думку митрополита Епіфанія, врегулювання даних питань не є втручанням держави у справи церкви.

"Можу запевнити, що Верховна рада і надалі буде виконувати свої обов'язки, щоб були мир і благополуччя в житті України, щоб українська церква змогла об'єднати всіх православних у країні", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Парубій заявив, що Рада може в січні прийняти закон про перехід громад УПЦ МП до Єдиної церкви.

Він також зазначив, що до ПЦУ перейшли більше 40 парафій Московського патріархату.