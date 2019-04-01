Парубій задекларував нерухомість і понад півтора мільйона готівкою

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій за 2018 рік задекларував нерухомість у Львові, а також мільйони готівкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його декларацію на сайті НАПК.

Згідно декларації Парубія, він з дружиною володіє двома квартирами у Львові, а також будинком і земельною ділянкою в Уричі Львівської області. У Києві він проживає у готельному номері, їздить на легковому автомобілі Peugeot 508. Він також задекларував свою річну зарплату в розмірі майже 500 тис. гривень, зарплата його дружини становила трохи більше 55 тис. гривень. Ще майже 300 тис. гривень він отримав як дохід від відчуження рухомого майна.

Крім того, Парубій вказав у декларації, що зберігає готівкою 550 тис. гривень і 42,2 тис. доларів (близько 1,15 млн гривень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко задекларував за минулий рік дохід в розмірі 1,556 млрд гривень. Зокрема, він задекларував 1,1 млрд гривень дивідендів від Rothschild Trust Schweiz AG, якому передав в управління компанію Roshen.

Раніше також стало відомо, що НАЗК почало повні перевірки наступних 100 декларацій топ-чиновників.





