Парубій висловив підтримку Супрун

На його думку, Супрун має продовжити впровадження медичної реформи

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий высказал поддержку Уляне Супрун, которую 5 февраля отстранил от должности Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Парубия.

Он отметил, что "крупнейшим из крупнейших успехов" Верховной рады этого созыва считает, что парламент принял медицинскую реформу.

"Уляна Супрун стала провайдером этой фундаментальной реформы. Ульяна Супрун взялась за очень нелегкую работу. Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли – коррупцией! Она дала бой медицинской мафии, которая цинично зарабатывает на здоров'ї украинцев. Убежден, что Уляна Супрун должна продолжить внедрение медицинской реформы! Поэтому я поддерживаю Супрун!", - пояснил Парубий.

Напомним, ранее поддержку Уляне Супрун выразили президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройман.

РБК-Украина писало, что Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Министерства здравохранения.