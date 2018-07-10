Парубій у середу розгляне звернення від журналістів щодо необмеження доступу до кулуарів

Парламентські журналісти підкреслюють, що закриття доступу до кулуарів призведе до обмеження свободи слова

Акредитовані у парламенті журналісти написали листа до голови Верховної ради Андрія Парубія з проханням не обмежувати їх роботу. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла керівник прес-служби ВР Ірина Кармелюк.

За її словами, Парубій може розглянути лист вже завтра.

"Журналісти написали відкритого листа до голови Верховної ради і до першого заступника керівника апарату ВРУ Петра Боднара. Журналісти понесли документ зареєструвати. Сьогодні він буде офіційно зареєстрований і доставлений. Протягом години він передається по інстанціям: у секретаріат голови і до приймальні Боднара. Секретаріат голови ВР його розгляне і одразу він дасть відповідь на це. Теоретично завтра воно може бути і розглянуто головою ВР ( спікером Андрієм Парубієм, - ред.), - розповіла Кармелюк.

Зокрема, у листі йдеться про те, що журналісти занепокоєні рішенням комітету ВР з питань регламенту стосовно обмеження доступу представників ЗМІ до кулуарів.

"Згідно рекомендацій комітету для журналістів на третьому поверсі кулуарів буде створено прес-центр, а на перший і другий поверхи вони не матимуть доступу. Підставою для такого рішення став інцидент, який мав місце у травні 2018 року, коли один з фотографів оприлюднив світлину, на якій представниця ЗМІ показує йому непристойний жест…", - йдеться у листі.

Журналісти наголосили, що таке рішення призведе до обмеження свободи слова.

"Вважаємо, що створення такого "гетто" для журналістів призведе лише до одного. Журналісти матимуть доступ не до тих спікерів, яких вимагає редакційне завдання чи суспільний інтерес, а лише до тих, яких визначать піар-служби парламентських фракцій. Це неминуче призведе до обмеження доступу журналістів до інформації, а відтак - до згортання свободи слова. Вимагаємо від керівництва українського парламенту не вчиняти антидемократичних кроків, які потім буде важко пояснити суспільству і міжнародним правозахисним організаціям", - додали парламентські кореспонденти.

Також у листі наголошується на необхідності переглянути положення про надання акредитації журналістам.

"Натомість, ми закликаємо зосередитись на перегляді положення про акредитацію, внаслідок недосконалості якого картки акредитації отримують особи, які не мають ніякого відношення до журналістики. Саме так сталося із особами, які відзначились на скандальному фото у травні 2018 року… Отже ми не хочемо бути покараними за вчинки подібних удаваних представників преси. Але і не допустимо, щоб через неспроможність чиновників прес-служби відсіяти "рєшал" і маргіналів страждала вся наша професія", - йдеться у відкритому зверненні до голови ВР.

"Ще раз наголошуємо, що рішення комітету є антидемократичним. Закликаємо керівництво парламенту не підписувати будь-які розпорядження, які обмежують доступ журналістів до кулуарів Верховної ради", - додали журналісти.

Нагадаємо, голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат від фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар запевнила, що у Верховній раді не буде "гетто" для журналістів.