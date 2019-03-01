Парубій спрогнозував, коли Рада прийме "мовний закон"

Спікер Ради переконаний у позитивному голосуванні за закон

Верховная рада сможет проголосовать "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" до первого тура выборов президента Украины - 31 марта 2019 года. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, принятие закона об украинском языке состоится до первого тура президентских выборов.

"Самое важное решение этой пленарной недели, мы начали рассмотрение закона о языке. Мы дождались заключения комитета и юридического управления, проработали все поправки, а их более двух тысяч... Трудно предсказать, как долго продлится рассмотрение из-за активности авторов поправок. Не сомневаюсь, что мы выйдем на положительное голосование, закону об украинском языке быть", - сообщил Парубий.

Напомним, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказала, что Рада продолжит рассмотрение "языкового закона" во вторник, 12 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в четверг, 28 февраля, начал рассмотрение "языкового закона". Согласно сравнительной таблице ко второму чтению, к документу подано 2082 правки.

Добавим, спикер Рады ранее отмечал, что нардепы не будут рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Так, глава парламента допускал, что этот закон не будет рассмотрен за один день.