Парубій скликає позачергове засідання Ради

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться 11 липня 2019 року. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час відкриття погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що за проведення засідання було зібрано 150 підписів.

"Було зібрано 150 підписів за ініціативи Радикальної партії про проведення позачергового засідання. Ми спільно провели обговорення і домовились, що оптимальний час для проведення позачергового засідання буде в четвер між ранковим та вечірнім засіданням. Призначаю позачергове засідання на 11 липня о 14:15. Давайте говорити відверто, це буде заключний день активної роботи Верховної ради України", - заявив Парубій.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Конституційний суд України 20 червня визнав указ конституційним.

Як писало РБК-Україна раніше, фінальне голосування за виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня.