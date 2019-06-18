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Парубій може скликати позачергове засідання Ради


Засідання можуть скликати для розгляду кадрових питань

Голова Верховної ради України Андрій Парубій може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій пояснив, що для призупинення розгляду нового виборчого кодексу не існує ніякого механізму, окрім скликання позачергового засідання парламенту.

"Ніякого механізму через процедуру ед-хок немає для призупинення розгляду закону (виборчого кодексу, - ред.). Є єдиний механізм. Є один спосіб - це скликання позачергового засідання", - повідомив глава парламенту.

За його словами, ініціювати позачергове засідання Верховної ради під час розгляду виборчого кодексу може президент України або 150 народних депутатів.

"Це справді є механізм, який дозволить під час розгляду закону зробити позачергове засідання і на ньому вирішити усі питання. Тому, якщо президент справді зацікавлений розглянути кадрові питання, коли будуть рішення комітетів... Я можу сказати, що як голова ВРУ я невідкладно на його прохання  (президента, - ред.) скличу позачергове засідання. При цьому, час ми визначимо самостійно", - пояснив спікер ВР.

Спікер зазначив, що час позачергового засідання має бути у такий момент, коли народні депутати будуть присутні у сесійній залі.

Нагадаємо, представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що всі законопроекти президента України Володимира Зеленського зняті з розгляду Верховної ради. Так, з 20 травня по 7 червня парламент не підтримав жодної ініціативи президента.

Стефанчук закликав парламент на цьому тижні розглянути три подання президента про звільнення генерального прокурора, звільнення глави Міністерства закордонних справ і призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради подання на генпрокурора Юрія Луценка.

Відзначимо, 30 травня президент Зеленський вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України, але нардепи не підтримали ініціативи глави держави.

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