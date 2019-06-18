Парубій може скликати позачергове засідання Ради

Голова Верховної ради України Андрій Парубій може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій пояснив, що для призупинення розгляду нового виборчого кодексу не існує ніякого механізму, окрім скликання позачергового засідання парламенту.

"Ніякого механізму через процедуру ед-хок немає для призупинення розгляду закону (виборчого кодексу, - ред.). Є єдиний механізм. Є один спосіб - це скликання позачергового засідання", - повідомив глава парламенту.

За його словами, ініціювати позачергове засідання Верховної ради під час розгляду виборчого кодексу може президент України або 150 народних депутатів.

"Це справді є механізм, який дозволить під час розгляду закону зробити позачергове засідання і на ньому вирішити усі питання. Тому, якщо президент справді зацікавлений розглянути кадрові питання, коли будуть рішення комітетів... Я можу сказати, що як голова ВРУ я невідкладно на його прохання (президента, - ред.) скличу позачергове засідання. При цьому, час ми визначимо самостійно", - пояснив спікер ВР.

Спікер зазначив, що час позачергового засідання має бути у такий момент, коли народні депутати будуть присутні у сесійній залі.

Нагадаємо, представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що всі законопроекти президента України Володимира Зеленського зняті з розгляду Верховної ради. Так, з 20 травня по 7 червня парламент не підтримав жодної ініціативи президента.

Стефанчук закликав парламент на цьому тижні розглянути три подання президента про звільнення генерального прокурора, звільнення глави Міністерства закордонних справ і призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради подання на генпрокурора Юрія Луценка.

Відзначимо, 30 травня президент Зеленський вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України, але нардепи не підтримали ініціативи глави держави.