Парубій сьогодні передасть Порошенку звернення до РНБО про санкції проти 2 телеканалів

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Документ переданий президенту для вивчення, розгляду і підготовки на найближче засідання РНБО

Спікер Верховної ради Андрій Парубій у п'ятницю передасть президенту Петру Порошенку постанову щодо звернення ВР до Ради національної безпеки і оборони з приводу введення санкцій проти телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Зазначимо, що власне постанова вже набула чинності.

"Парубій зазначив, що документ про санкції набуває чинності і невідкладно, сьогодні ж, буде переданий президентові України для вивчення, розгляду і підготовки на найближче засідання Ради національної безпеки і оборони України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав звернення до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні Рада відмовилася скасувати звернення до РНБО про санкції до двох телеканалів.

Минулого тижня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Перевірка ініційована у зв'язку з передачею управління телеканалом Андрію Портнову, який також підтвердив дану інформацію. Нацрада наголошує, що, відповідно до закону, канал протягом 30 днів повинен був подати відповідну заяву, проте жодні документи до Нацради так і не надійшли.