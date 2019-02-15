Парубій розповів, коли зможе запрацювати офіс парламентської реформи

У п'ятницю глава ВР підписав розпорядження про створення офісу

Через месяц сможет заработать офис парламентской реформы. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, председатель ВР во время круглого стола подписал соответствующее распоряжение о создании офиса.

"Планируется привлечь 15 сотрудников в соответствии с направлениями парламентской работы. Фактически через месяц офис парламентской реформы сможет заработать. Я с великой честью подписываю свое распоряжение о создании офиса парламентской реформы", - сообщил Парубий.

По его словам, создание офиса приблизит работу украинского парламента к европейским стандартам.

"Я уверен, что создание офиса поможет нам и более подробно сопровождать законодательную подготовку законов необходимых для Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил спикер.

Парубий подчеркнул, что в Верховной раде необходимо скоординировать работу по представлению законопроектов.

"У нас иногда подают законы правительство, иногда парламент, как депутатские инициативы... Нам нужно скоординировать эти действия. Так, чтобы был один центр, который мог бы давать анализ", - добавил он.

По словам главы парламента, перед голосованием за законопроект офис сможет обеспечить проведение консультаций по законопроекту с европейскими партнерами Украины.

Напомним, в конце декабря 2015 года в Верховной раде Украины создан парламентский офис местного самоуправления.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году спикер ВР Андрей Парубий рассказал о реализации реформы Рады, предложенной миссией Европарламента.

Добавим, глава парламента заявил, что среди главных приоритетов новой десятой сесии Верховной рады - принятие ряда законов в сфере нацбезопасности, закона о языке, а также нового избирательного кодекса.