Парубій розповів, коли зможе запрацювати офіс парламентської реформи

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У п'ятницю глава ВР підписав розпорядження про створення офісу

Через місяць зможе запрацювати офіс парламентської реформи. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова ВР під час круглого столу підписав відповідне розпорядження про створення офісу.

"Планується залучити 15 співробітників відповідно до напрямків парламентської роботи. Фактично через місяць офіс парламентської реформи зможе запрацювати. Я з великою честю підписую своє розпорядження про створення офісу парламентської реформи", - повідомив Парубій.

За його словами, створення офісу наблизить роботу українського парламенту до європейських стандартів.

"Я впевнений, що створення офісу допоможе нам і більш детально супроводжувати законодавчу підготовку законів необхідних для Угоди про Асоціацію з ЄС", - зазначив спікер.

Парубій підкреслив, що у Верховній раді необхідно скоординувати роботу з подання законопроектів.

"У нас інколи подають закони уряд, інколи парламент, як депутатські ініціативи… Нам потрібно скоординувати ці дії. Так, щоб був один центр, який міг би давати аналіз", - додав він.

За словами глави парламенту, перед голосуванням за законопроект офіс зможе забезпечити проведення консультацій щодо законопроекту з європейськими партнерами України.

Нагадаємо, в кінці грудня 2015 року у Верховній раді України створено парламентський офіс місцевог о самоврядування.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році спікер ВР Андрій Парубій розповів про реалізацію реформи Ради, запропонованої місією Європарламенту.

Додамо, глава парламенту заявив, що серед головних пріоритетів нової десятої сесії Верховної Ради - ухвалення низки законів у сфері нацбезпеки, закону про мову, а також нового виборчого кодексу.