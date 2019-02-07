Парубій розповів, коли Рада розгляне перейменування Кіровоградської області

Спікер ВР доручив профільному комітету підготувати закон до розгляду у Раді

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассказал, когда парламент сможет начать рассмотрение вопроса о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую в первом чтении. Об этом он сказал перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента поручил комитету по вопросам правовой политики и правосудия рассмотреть вывод КСУ.

"Согласно ст. 147 Регламента сообщаю о получении Верховной радой заключения Конституционного суда Украины о соответствии проекта закона №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины... Прошу комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотреть вывод КСУ и подготовить этот вопрос для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины ", - отметил Парубий.

Он надеется на быстрое рассмотрение закона в Раде.

"Согласно закону, мы не имеем права его рассматривать ранее, чем через семь дней после предоставления народным депутатам соответствующего заключения главного комитета. Я надеюсь, что мы сможем все этапы пройти быстро, чтобы безотлагательно сделать второй важный шаг по переименованию Кировоградской области в Кропивницкую область", - подчеркнул спикер Рады.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада Украины 20 ноября 2018 года направила в КСУ законопроект о переименовании Кировоградской области.

Так, украинский парламент переименовал Кировоград в июле 2016 года. Город переименовали в честь украинского драматурга и актера Марка Кропивницкого, который родился на территории современной Кировоградской области.