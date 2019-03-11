Парубій розповів, коли Рада проголосує "мовний закон"

За словами спікера, прийняття "мовного закону" стане найкращим вшануванням пам'яті Тараса Шевченка

На этой пленарной неделе народные депутаты должны продолжить рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Рады, лучшим чествованием памяти Тараса Шевченко будет принятие "языкового закона".

"На этих выходных вся Украина отметила 205-ю годовщину с дня рождения Тараса Шевченко. Я убежден, что лучшим чествованием его памяти будет эффективная работа над рассмотрением и принятие законопроекта о функционировании украинского языка как государственного. Это обязанность украинского парламента", - заявил Парубий.

Он отметил, что принятие законопроекта обеспечит применение и знание государственного языка чиновниками и работниками сферы услуг.

Напомним, ранее Парубий прогнозировал, что Рада сможет проголосовать "языковой закон" в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина ранее, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказала, что Рада продолжит рассмотрение "языкового закона" во вторник, 12 марта.

Отметим, парламент в четверг, 28 февраля, начал рассмотрение "языкового закона". Согласно сравнительной таблице ко второму чтению, к документу подано 2082 правки.

Подчеркнем, спикер ВР прогнозирует, что после принятия "языкового закона" процент украинского языка на телеканалах возрастет до 90.