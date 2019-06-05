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Парубій розповів, коли Рада ухвалить новий виборчий кодекс

Новини » Вибори 2019    05.06.2019 - 10:44
Парубій розповів, коли Рада ухвалить новий виборчий кодекс
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Ради зазначив, що прийняття виборчого кодексу є одне з заключних зобов'язань ВР цього скликання

Верховна рада України зможе прийняти новий виборчий кодекс на цій літній сесії. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій у ході ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Ради зазначив, що прийняття виборчого кодексу - одне з заключних зобов'язань ВР цього скликання.

"Завтра я запропоную почати розгляд виборчого кодексу про відкриті списки. Це одне з заключних великих зобов'язань Верховної ради цього скликання. І я впевнений, що ми зможемо його прийняти на цій літній сесії", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше Парубій анонсував, що в цей пленарний четвер, 6 червня, народні депутати почнуть розгляд поправок до нового виборчого кодексу за відкритими партійними списками напередодні позачергових виборів до Верховної ради України.

За його словами, проект виборчого кодексу є одним з найбільших документів, які розглядала Верховна рада восьмого скликання.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Раді прийняти проект нового виборчого кодексу в другому читанні.

Рада увійде в розгляд виборчого кодексу на цьому тижні Рада у четвер ухвалить закон про ТСК з розділом про імпічмент
Новини України Порошенко Зеленський Андрій Парубійкодекс
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