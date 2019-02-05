Парубій розповів, коли Рада голосуватиме "мовний закон"

Законопроект до другого читання отримав 2,5 тисячі поправок

На следующей пленарной неделе Верховная рада рассмотрит "языковой закон" - законопроект о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект получил 2,5 тысячи поправок.

"Хотел бы, чтобы уже на следующей пленарной неделе, когда завершится работа и комитета, и Верховной рады мы перешли к рассмотрению закона о языке. Я уверен, что мы обязаны его принять", - добавил спикер парламента.

Напомним, в комитете по вопросам культуры и духовности анонсировали, что подготовленный ко второму чтению "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" планируют обнародовать 4-5 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет внесен на рассмотрение парламента в феврале, а его рассмотрение займет не менее одной пленарной недели.

Добавим, ранее Парубий заявил, что "языковой закон" безотлагательно рассмотрят во втором чтении в феврале. В документ могут включить поправку о языке образования.