Парубій розповів про спроби РФ вплинути на вибори в Україні

Спікер наголосив, що підтримка партнерів з ЄС важлива для захисту результату виборів президента

В Украине зафиксировано уже несколько фактов, свидетельствующих о попытках России повлиять на исход президентских выборов 2019 года. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, попытки происходят в различных сферах.

"Украина в этом году проходят и президентские, и парламентские выборы. Вызовы заключаются в том, чтобы обеспечить свободное волеизъявление украинских граждан. Мы уже имеем ряд фактов, когда РФ пытается повлиять на результат украинского волеизъявления. Это происходит в разных сферах. От попытки через кибератаки повлиять на Украину, информационные атаки. До того, что высшее руководство РФ отмечает, кого бы они не хотели видеть на посту президента", - сообщил Парубий.

Спикер подчеркнул, что поддержка партнеров из Европейского союза важна для защиты результата выборов президента Украины.

"Нам очень важна солидарность с нашими европейскими партнерами для того, чтобы защитить результат украинских выборов, для того, чтобы не позволить РФ влиять на волеизъявление граждан", - добавил он.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страны Европы и США должны объединить усилия для противодействия киберугрозам и вызовам со стороны РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, в МИД РФ заявили, что намерены использовать свое право участвовать в наблюдении за выборами президента в Украине в марте 2019 года.

Добавим, 7 февраля Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.