Парубій розповів про спроби РФ вплинути на вибори в Україні

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер наголосив, що підтримка партнерів з ЄС важлива для захисту результату виборів президента

В Україні зафіксовано вже кілька фактів, які свідчать про спроби Росії вплинути на результат президентських виборів 2019 року. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, спроби відбуваються у різних сферах.

"Україна цього року проходить і президентські, і парламентські вибори. Виклики полягають у тому, щоб забезпечити вільне волевиявлення українських громадян. Ми вже маємо ряд фактів, коли РФ намагається вплинути на результат українського волевиявлення. Це відбувається у різних сферах. Від намагання через кібератаки вплинути на Україну, через інформаційні атаки. До того, що вище керівництво РФ зазначає, кого б вони не хотіли бачити на посаді президента", - повідомив Парубій.

Спікер наголосив, що підтримка партнерів з Європейського союзу важлива для захисту результату виборів президента України.

"Нам дуже важлива солідарність з нашими європейськими партнерами для того, щоб захистити результат українських виборів, для того, щоб не дозволити РФ впливати на волевиявлення громадян", - додав він.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що країни Європи і США повинні об'єднати зусилля для протидії кіберзагрозам і викликам з боку РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, у МЗС РФ заявили, що мають намір використовувати своє право брати участь у спостереженні за виборами президента в Україні в березні 2019 року.

Додамо, 7 лютого Верховна рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.