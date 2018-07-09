Парубій розповів про поправку щодо ВАКС

Комітет у середу розгляне внесення поправок у закон про судоустрій та статусу суддів у зв’язку з прийняттям закону про запуск ВАКС

Після внесення поправки в закон про судоустрій та статус суддів усі справи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) будуть переходити в юрисдикцію Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це під час брифінгу повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Профільний комітет буде рекомендувати правки. У моєму розумінні поправка буде стосуватись виключно тих справ, які веде НАБУ. Якщо не помиляюсь, це 150 справ", - заявив Парубій.

Він також додав, що профільний комітет у середу розгляне питання внесення поправок у закон про судоустрій та статусу суддів у зв’язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд.

"Згідно цієї правки, передбачено, що всі ці справи у провадженні НАБУ після початку роботи ВАКС переходять у юрисдикцію Вищого антикорупційного суду. Але кінцевий варіант правки буде поданий комітетом", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив план щодо створення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).