Парубій розповів про очікування від складу парламентської більшості після виборів

Глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що у парламенті збережеться проєвропейська більшість не зважаючи на те, хто переможе на виборах президента України. Про це Голова ВР Андрій Парубій заявив в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент РБК-Україна.

Він висловив сподівання, що проукраїнська і проєвропейська більшість у парламенті збережеться за будь-яких обставин.

"Я можу сказати, що я не сумніваюсь, що власне державна більшість, проукраїнська і проєвропейська більшість у парламенті збережеться за будь-яких обставин, хто б не був обраним президентом. Ключові питання, які стосуються безпеки країни, гуманітарних питаннь, питань зовнішньо-політичного вибору і безпеки та оборони – будуть прийматись парламентом, як і приймались до цього", - повідомив Парубій.

Він також висловив сподівання, що після виборів Верховної ради більшість парламенту також будуть складати депутати з проєвропейським курсом.

"Мене вибори парламенту хвилюють не менше ніж президентські. Але є і наступний рубіж - це парламентські вибори. Направду, він буде вирішальним рубіжем", - додав він.

Нагадаємо, раніш прес-секретар голови Верховної Ради Андрія Парубія розповів, яку справу Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити.