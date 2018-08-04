Парубій розповів, з чого почнеться нова сесія Верховної ради

Рада восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення ЦВК і імплементаційні проекти в закон про нацбезпеку

Верховна рада восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти в закон про національну безпеку. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає "Радіо Свобода".

За його словами, вказані законопроекти є важливими у рік виборів.

"У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде упорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс", - сказав Парубій.

Також він заявив, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, які імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності Служби безпеки України та розвідки.

Як відомо, 13 липня Рада закрила свою восьму сесію. Зараз народні депутати перебувають на літніх канікулах. Дев'ята сесія відкриється 4 вересня.

Нагадаємо, Парубій сьогодні заявив, що рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, буде залежати від позиції міжнародних партнерів.